Friedrich Cerha wird 95 - Die chronologische Werkliste

Das Oeuvre des Komponisten zwischen 1947 und 2018

Die zentrale Werkliste von Friedrich Cerha:

1947-1948 Konzertante Tafelmusik 1948/1954 Divertimento 1958 Formation et solution 1959 Enjambements 1959/1973 Intersecazioni 1959/1974 Fasce 1959-1960 Mouvements I-III 1960 Sonatae unarum fidium (Johann Heinrich Schmelzer) 1960 Relazioni fragili 1960 Espressioni fondamentali für Orchester 1960/1961 Spiegel I 1960/1961 Spiegel II 1960/1961 Spiegel III 1960/1961 Spiegel IV 1960/1961 Spiegel V 1960/1961 Spiegel VI 1960/1961 Spiegel VII 1960/1961 Spiegel I-VII 1962-1967/1987 Exercises 1962-1967/1981 Netzwerk (Oper) 1963-1978 Lulu (Alban Berg) (Vervollständigung des 3. Akts) 1964 Klavierstücke für Kinder oder solche, die es werden wollen 1964 Sinfonien 1969 Catalogue des objets trouves 1969 Langegger Nachtmusik I 1970 Langegger Nachtmusik II 1970/1987 Adaxl-Suite 1971-1972 Curriculum 1974-1980 Baal (Oper) 1974/1980 Ein Stelldichein (Arnold Schönberg) 1975 Sinfonie 1975-1976 Konzert für Violine, Violoncello und Kammerorchester 1980/1982 1. Keintate 1981 Baal-Gesänge 1982 Doppelkonzert für Flöte und Fagott 1983 Requiem für Hollensteiner 1983-1985 2. Keintate 1983/1988 Triptychon 1984-1985 Nachtgesang (Triptychon 1) 1984-1986/2003 Der Rattenfänger (Oper) 1984/1989 Requiem für Rikke (Triptychon 2) 1985 In memoriam Ernst Kein 1985-1987 Eine Art Chansons 1988-1989/2001 Netzwerk-Fantasie 1988-1989 Monumentum für Karl Prantl 1988/1997 -bevor es zu spät ist ...- (Triptychon 3) 1989 Eine letzte Art Chansons 1989 1. Streichquartett -Maqam- 1989/1999 Phantasiestück in C.s Manier 1989/1990 2. Streichquartett 1989/1997 Konzert für Violoncello und Orchester 1990/1991 Langegger Nachtmusik III 1991/1992 3. Streichquartett 1992 Quellen 1992-1993 Impulse 1993 Konzert für Bratsche und Orchester oder Ensemble 1994/2007 Concertino 1994-2002 Requiem 1995 Nichtigkeit ist alles 1995 Saxophonquartett 1995 Acht Sätze nach Hölderlin-Fragmenten 1995-1996 Jahrlang ins Ungewisse hinab 1996 Vier Hölderlin-Fragmente 1997 Lichtenberg-Splitter 1999 Im Namen der Liebe 2000 Hymnus 2000 Scherzino 2001 4. Streichquartett 2002 Der Riese vom Steinfeld (Oper) 2003-2004 Konzert für Sopransaxophon und Orchester 2004 Requiem 2005 Momente 2005/2007 Les Adieux 2006 Aderngeflecht 2006 Berceuse celeste 2006 Wiener Kaleidoskop 2006-2007/2008 Serenade 2006-2008 Instants 2007 Parabola I 2007 Fünf Sätze 2007-2008 Konzert für Schlagzeug und Orchester 2008 Neun Bagatellen 2008-2009 Like a Tragicomedy 2009 Bruchstück, geträumt 2010 Für Marino (Gestörte Meditation) 2010 Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven 2010 Zebra-Trio 2010-2011 Vier Paraphrasen 2010-2011 Zwei Szenen 2011-2012 Etoile 2013 Onkel Präsident (Oper) 2013-2014 Eine blassblaue Vision 2014 Tagebuch 2014 Sechs Postludien für Orgel 2016 21 naseweise Notizen für Klavier 2018 Mikrogramme für Ensemble