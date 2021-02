Friedrich Cerha wird 95 - Die Feierlichkeiten für den Jubilar

Musikverein hat Konzert in den Juni geschoben - Radiokulturhaus zielt auf März ab - Donau-Uni will Festakt im September feiern - ORF würdigt den Komponisten umfassend

Die Coronapandemie macht derzeit Kulturvorhaben einen Strich durch die Rechnung - was auch für die Feierlichkeiten zu Ehren von Friedrich Cerha gilt, der am 17. Februar 95. Geburtstag feiert. So musste das Festkonzert im Musikverein vom eigentlichen Festtag auf den 21. Juni geschoben werden. Dann sollen Werke wie die "Acht Sätze nach Hölderlin-Fragmenten" oder "Acht Bagatellen" im Gläsernen Saal vom Klangforum Wien oder dem Boulanger Trio gespielt werden.

Das Festkonzert am 22. März im Radiokulturhaus hingegen soll nach jetzigem Stand stattfinden. Hier sind gleich drei Uraufführungen Cerhas angesetzt, die als Video-Livestream übertragen werden sollen.

Das Fernsehen hingegen hat sich den 21. Februar als Tag der Feierlichkeiten auserkoren. So startet ORF 2 um 10 Uhr im Rahmen der "matinee" mit der von Robert Neumüller gestalteten Dokumentation "Friedrich Cerha - So möchte ich auch fliegen können", für die der Regisseur den Komponisten während des Entstehungsprozesses seines Violinkonzertes begleitete. Und in ORF III ist am Abend ab 23.20 Uhr die "Hommage an Friedrich Cerha - das RSO ehrt Österreichs großen Komponisten!" angesetzt, bei der das ORF Radio-Symphonieorchester unter Ingo Metzmacher mit "Spiegel II" Cerhas vielleicht berühmtestes Werk intoniert.

Auch das Radio lässt den Jubilar hochleben. Bereits am Sonntag (14. Februar) ist ab 22.10 Uhr in Ö1 dem Jubilar ein "Zeit-Ton extended" gewidmet, bevor am Montag (15. Februar) ab 23.03 Uhr eine Auswahl seiner "Minnelieder" im Rahmen von "Zeit-Ton" in der Interpretation von Bariton Wolfgang Holzmair und Pianist Florian Müller erklingt. Am Vorabend des eigentlichen Geburtstages ist dann ab 23.03 Uhr eine sechsstündige "Lange Nacht des Friedrich Cerha" programmiert, um in den eigentlichen Jahrestag standesgemäß hineinzufeiern. Und am 19. Februar schließlich hat "Ö1 Konzert" ab 19.30 Uhr zum Hauptabend weitere Werke des Komponisten im Angebot.

Gleich auf den September zielt man indes an der Donau-Universität Krems ab. Am 9. des Monats ist ein Festakt im Rahmen eines wissenschaftlichen Rahmenprogramms angesetzt, das unter anderem das neue Projekt "Friedrich Cerha Online" vorstellt, an dem derzeit das Archiv der Zeitgenossen arbeitet. Bei diesem Forschungsvorhaben wird der seit 2010 im Archiv befindliche Cerha-Vorlass wissenschaftlich aufgearbeitet. Am Ende soll eine interaktive Plattform zur digitalen Präsentation von Leben und Werk Cerhas stehen. (www.archivderzeitgenossen.at)