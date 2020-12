Frist in Streit um Post-Brexit-Abkommen endet

Unterhändler berieten am Wochenende in Brüssel

Viereinhalb Jahre nach dem Votum der Briten zum EU-Austritt soll am heutigen Sonntag eine richtungsweisende Entscheidung fallen: Werden die stockenden Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt für gescheitert erklärt - oder zeichnet sich ein Durchbruch ab? Beide Seiten hatten sich nach mehreren Telefonaten und einem Krisentreffen zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem britischen Premier Boris Johnson auf Sonntag als entscheidendes Datum geeinigt.

Zuvor hatten die Unterhändler nach monatelangen Gesprächen erklärt, mit ihrem Mandat in eine Sackgasse geraten zu sein. Knackpunkte sind vor allem die Forderung der EU nach gleichen Wettbewerbsbedingungen und die Frage über den Zugang für Fischer aus EU-Staaten zu britischen Gewässern. In einem voraussichtlich letzten Anlauf berieten EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein britisches Gegenüber David Frost über das Wochenende in Brüssel. Unklar war, wann ein etwaiges Scheitern erklärt würde. Für diesen Fall werden schwere wirtschaftliche Turbulenzen mit Jahreswechsel erwartet, auch ein Verkehrschaos wird befürchtet.