Fristlos entlassener Betriebsratschef in Kärntner Spital behält Job

Krankenhaus hatte Entlassung wegen Kritik an Corona-Maßnahmen ausgesprochen - Nach Einigung darf Mediziner seine Ausbildung fertigmachen

Das Krankenhaus Spittal an der Drau hat im März vergangenen Jahres seinen Betriebsratsobmann fristlos entlassen. Er hatte die Corona-Vorkehrungen für Schwangere kritisiert. Der Zivilprozess am Landesgericht Klagenfurt brachte nach mehreren Verhandlungstagen am Freitag eine Einigung. Der Arzt wird mit 1. Februar wieder eingestellt und bleibt bis Ende Dezember 2023. Er hatte gefordert, seine Facharztausbildung beenden zu dürfen, das wurde ihm nun zugesichert.

Richter Helfried Kandutsch hatte vier Mediziner des Krankenhauses als Zeugen geladen. Zu Beginn der Verhandlung machte Christian Stuppnig, Anwalt des Spitals, das Angebot, doch noch einmal über eine außergerichtliche Einigung zu sprechen. Man biete dem Arzt an, bis Ende 2023 angestellt zu bleiben, dazu behält er seine Funktion als Betriebsratsobmann. Im ersten Angebot des Spitals war noch als Bedingung für eine Weiterbeschäftigung die Zurücklegung der Betriebsratsfunktion gestellt worden.

Nach einigem Hin und Her gab es dann eine Einigung, die auch Norbert Moser, den Anwalt des Arztes, zufriedenstellte. So wurde noch vereinbart, dass das Dienstverhältnis verlängert werde, sollte die Facharztausbildung ohne Schuld des Mediziners länger dauern als bis Ende 2023. Dazu wurde auch ein gegenseitiger Verzicht auf eventuelle finanzielle Forderungen beschlossen und eine "einheitliche, für beide Seiten gesichtswahrende Kommunikation nach außen".

Der Mediziner hatte in einem internen Schreiben schwangere Mitarbeiterinnen vor seiner Ansicht nach unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen bezüglich einer Ansteckung mit dem Coronavirus gewarnt. Für die Entlassung brauchte die Spitalsleitung die Zustimmung des Gerichts, daher kam es zum Prozess.

Der Betriebsratsobmann, der in Ausbildung zum Facharzt ist, hatte den schwangeren Mitarbeiterinnen ein Schreiben mitgeschickt, das sie ihren Gynäkologen vorlegen sollten. Darin hieß es unter anderem, er sehe es als Arzt "als meine Pflicht an Ihnen zu erörtern, dass in unserem Krankenhaus die besondere Schutzbedürftigkeit der Schwangeren momentan nicht gewährleistet ist". Er sah ein überproportionales Infektionsrisiko im Vergleich zur Normalbevölkerung. Er empfehle daher eine "großzügige frühzeitige Karenzierung" der Mitarbeiterinnen zu deren Schutz.

Öffentlich gemacht wurde der Brief allerdings nicht von ihm, sondern von der Geschäftsführung des Krankenhauses. Der Arzt hatte vor dem Eklat eine Feststellungsklage wegen einer rechtswidrigen Betriebsvereinbarung eingebracht, der in erster Instanz stattgegeben wurde. Die Gewerkschaft zeigte sich nach der Einigung in einer Aussendung zufrieden. "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Betriebsrat im Rahmen seines Mandats gehandelt hat und die Reaktion des Dienstgebers völlig überzogen war", sagte vida-Landesgeschäftsführer Thomas Finsterwalder. Mit diesem Vergleich sei aber klar, dass Betriebsräte sich auf ihren besonderen Schutz verlassen könnten.