Frontex-Chef kündigt zügige Einstellung von Grundrechtebeobachtern an

Insgesamt sollen 40 Stellen geschaffen werden

Die umstrittene EU-Grenzschutzbehörde Frontex will in Kürze die ersten 15 Grundrechtebeobachter einstellen. Der Rekrutierungsprozess für die insgesamt 40 Stellen laufe und solle Ende März oder Anfang April in den ersten Jobangeboten an geeignete Kandidaten münden, erklärte Frontex-Chef Fabrice Leggeri am Donnerstag vor Europaabgeordneten in Brüssel. Noch in diesem Monat erwarte er auch die Ernennung des neuen Grundrechtsbeauftragten.

Dieser soll federführend überwachen, dass Frontex bei seinen Tätigkeiten nicht gegen EU-Recht verstößt. Die 40 Grundrechtebeobachter hätten nach einer Verordnung des EU-Parlaments und des Rates der Mitgliedstaaten eigentlich spätestens am 5. Dezember des vergangenen Jahres eingestellt sein sollen.

Frontex steht seit Monaten heftig in der Kritik, weil griechische Grenzschützer Medienberichten zufolge mehrfach Boote mit Migranten illegal zurück in Richtung Türkei getrieben haben; dies wird allgemein als Pushback bezeichnet. Frontex-Beamte sollen dabei teils in der Nähe gewesen sein und dies nicht verhindert haben. Mehrere EU-Stellen untersuchen die Vorwürfe. Leggeri selbst sieht kein Fehlverhalten bei seiner Behörde.

Auch eine interne Frontex-Arbeitsgruppe hat bereits im Auftrag des Verwaltungsrats 13 Fälle mutmaßlicher Pushbacks untersucht. Dem Bericht vom Jänner zufolge wurde in acht Fällen kein Fehlverhalten von Frontex entdeckt, fünf weitere Fälle sollten jedoch weiter untersucht werden. Der endgültige Bericht soll an diesem Freitag veröffentlicht werden.