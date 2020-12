Frontex wegen illegaler Pushbacks an EU-Außengrenze unter Druck

EU-Abgeordnete fordern Untersuchungsausschuss

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex steht wegen illegaler Zurückweisungen von Migranten an der EU-Außengrenze weiter unter Druck. Frontex-Direktor Fabrice Leggeri habe die Vorwürfe illegaler Pushbacks durch die Europäische Grenzschutzagentur in einer Anhörung im EU-Innenausschuss nicht entkräften können, kritisierten die Grünen im Europaparlament am Dienstag. Sie fordern die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses.

Die SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath verlangte ebenfalls ein lückenlose Aufklärung. "Medienberichte und geleakte Dokumente legen nahe, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex von systematischen Grundrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen wusste und teilweise sogar daran beteiligt war", sagte sie am Dienstag laut Aussendung.

Vollath hatte zwei schriftliche Anfragen zu den Vorgängen in Griechenland und an der bosnisch-kroatischen Grenze an die EU-Kommission gerichtet. Sie erinnerte an das Mandat der EU-Grenzschutzagentur, welches Frontex zur Seenotrettung verpflichte. Frontex sei auch für den Schutz der Grundrechte und des europäischen Rechts Grenzen verantwortlich. "Hier scheint jahrelang aktiv beim Bruch von internationalem und europäischem Recht zumindest weggeschaut worden zu sein."