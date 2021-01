Frühere Trump-Sprecherin Sanders will Gouverneurin in Arkansas werden

"Alles, was wir an Amerika lieben, steht auf dem Spiel"

Die frühere Sprecherin des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, Sarah Sanders, will Gouverneurin in ihrem Heimat-Bundesstaat Arkansas werden. "Alles, was wir an Amerika lieben, steht auf dem Spiel", sagte Sanders am Montag in Anspielung auf die Ablösung des Republikaners Trump durch den Demokraten Joe Biden im Weißen Haus. "Und mit der radikalen Linken, die jetzt die Kontrolle über Washington hat, ist Ihr Gouverneur Ihre letzte Verteidigungslinie."

In ihrer Bewerbungsrede für die Wahl 2022 versprach sie, gegen "Sozialismus und Tyrannei" zu kämpfen und sich für Religionsfreiheit und das Recht auf Waffenbesitz einzusetzen. Sanders Ansprache erinnerte in weiten Teilen an frühere Trump-Reden. Die 38-Jährige sagte, sie habe es in ihrer Zeit als Trump-Sprecherin mit den Medien und der radikalen Linken aufgenommen, "und ich habe gewonnen". Sie fügte hinzu: "Als Pressesprecherin des Weißen Hauses musste ich mir nie Sorgen machen, dass die radikale Linke und ihre Verbündeten bei CNN oder der 'New York Times' mich definieren, weil ich einen Schöpfer habe, der das bereits getan hat." Dem christlichen Sender CBN hatte Sanders Anfang 2019 gesagt, sie glaube, Gott habe gewollt, "dass Donald Trump Präsident wird".

Sanders war von Juli 2017 bis Ende Juni 2019 Sprecherin des Weißen Hauses und galt als eine der loyalsten Trump-Mitarbeiterinnen. Sie war auf dem Posten immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil sie Trump-Unwahrheiten weiterverbreitete und dessen Angriffe auf Journalisten nicht verurteilte. Trump hatte kritische Medien als "Fake News" und als "Feinde des Volkes" verunglimpft. Er hatte Sanders ermutigt, sich um das Gouverneursamt in Arkansas zu bewerben, das bereits ihr Vater Mike Huckabee 1996 bis 2007 innehatte.