Frühere UNO-Botschafterin soll US-Entwicklungsorganisation führen

Samantha Power muss noch vom Senat bestätigt werden

Die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, soll unter dem künftigen Präsidenten Joe Biden die US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe führen. Als Chefin von USAID werde Power sich dafür einsetzen, für die Menschen in ärmeren Länden "eine neue Ära des Fortschritts und der Entwicklung herbeizuführen und die amerikanischen Interessen weltweit voranzutreiben", erklärte der Demokrat Biden am Mittwoch.

Die Personalie muss noch vom Senat bestätigt werden. USAID hat ein jährliches Budget von rund 20 Milliarden US-Dollar (16,45 Mrd. Euro). Die heute 50-jährige Power war von 2013 bis 2017 unter US-Präsident Barack Obama Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York, eine herausgehobene diplomatische Position im Kabinettsrang. Zuletzt lehrte sie an der Elite-Universität Harvard.