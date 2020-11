Früherer bosnisch-serbischer Polizist wegen Massaker festgenommen

Heute 50-Jähriger soll während Bosnienkriegs dutzende Zivilisten getötet haben

Die bosnische Polizei hat einen ehemaligen Polizeibeamten festgenommen, der während des Bosnienkriegs in den 1990er Jahren an der Tötung dutzender Zivilisten beteiligt gewesen sein soll. Der heute 50-jährige bosnische Serbe sei in der Stadt Krupa Na Uni festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. In dieser Region hatten sich vor fast 30 Jahren auch die Straftaten ereignet, die dem Ex-Beamten nun zur Last gelegt werden.

Der ehemalige Polizist stehe im Verdacht, an der "Hinrichtung von 44 bosnisch-muslimischen und kroatischen Zivilisten beteiligt" gewesen zu sein, erklärten die Ermittler. Mitglieder seiner Polizei-Einheit hätten die Menschen unter dem Vorwand eines bevorstehenden Gefangenenaustauschs aus dem berüchtigten Lager Omarska geholt und in der Nähe des Dorfes Donji Dubovik erschossen.

Die sterblichen Überreste der Opfer waren im Jahr 2000 in einem Massengrab entdeckt worden. Dort begraben waren auch die Leichen von sieben weiteren muslimischen Zivilisten, deren Erschießung dem Ex-Beamten ebenfalls zur Last gelegt wird.

In den Gefangenenlagern Omarska, Keraterm und Trnopolje wurden im Jahr 1992 mehr als 6000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen festgehalten, die meisten von ihnen Bosniaken und Kroaten. Zeitzeugen beschrieben die drei Lager auch als "Dreieck des Horrors". Das Foto eines abgemagerten Häftlings aus einem der Lager war Anfang der 90er Jahre um die Welt gegangen und wurde zum Symbol für die ethnischen Säuberungen, die während des Kriegs von bosnisch-serbischen Truppen begangen wurden.

Opfervertreter-Organisationen schätzen, dass in der die Lager umgebenden Region Prijedor fast 3500 Menschen getötet wurden. Mehrere hundert von ihnen gelten bis heute als vermisst.

Insgesamt wurden während des Bosnienkriegs (1992-1995) etwa 100.000 Menschen getötet. Nach offiziellen Angaben sind in Bosnien nach wie vor rund 600 Verfahren wegen Kriegsverbrechen anhängig. Angeklagt sind insgesamt 4500 Verdächtige.