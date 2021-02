Früherer italienischer Senatspräsident Marini gestorben

Christdemokratischer Ex-Gewerkschaftschef wurde 87 Jahre alt - Im Jänner positiv auf Coronavirus getestet

Der frühere Präsident des italienischen Senats und Gewerkschaftschef Franco Marini ist tot. Das bestätigte das Krankenhaus in Rom, in dem Marini zuletzt lag, der Deutschen Presse-Agentur. Er war in der Nacht auf Dienstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Der linke Christdemokrat war von 2006 bis 2008 Präsident des italienischen Senats und damit zweiter Mann im Staate. 2013 bewarb er sich vergeblich um den Posten des Staatspräsidenten.

Marini zählte zu den Gründervätern der christlich orientierten italienischen Gewerkschaft CISL, wie der Gewerkschaftsbund am Dienstag in einer Mitteilung zu seinem Tod schrieb. "Er hinterlässt ein großes moralisches, soziales und kulturelles Erbe", hieß es darin weiter. Politisch war er jahrzehntelang in der Regierungspartei Democrazia Cristiana aktiv und führte zeitweise deren Nachfolgepartei Partito Popolare. Später kam er über Parteienfusionen zur neuen sozialdemokratisch orientierten Demokratischen Partei (PD).

Auch aus dem politischen Rom kamen viele Beileidsbekundungen zum Tod des Mannes aus San Pio delle Camere in der mittelitalienischen Region Abruzzen. Der Chef der Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, schrieb über Marini, dass er "unermüdlich für die Verteidigung der Zukunft und Rechte der Arbeiter" gekämpft habe. Die Präsidentin des Senats, Elisabetta Casellati erklärte via Twitter: "Wir werden seine wertvollen Beiträge zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie in Erinnerung behalten."

Medienberichten zufolge war Marini Anfang Jänner positiv mit dem Coronavirus getestet und in einer Klinik behandelt worden. Ob er an Covid-19 starb, ist jedoch unklar. Das Krankenhaus machte dazu keine Angaben.