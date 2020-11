Führende Oppositionspolitikerin in Togo festgenommen

Oppositionsbewegung hatte zu einer Kundgebung am Samstag aufgerufen

In dem westafrikanischen Staat Togo ist eine der führenden Figuren der politischen Opposition am Samstag festgenommen worden. Brigitte Adjamagbo-Johnson sei in der Hauptstadt Lomé wegen der "Untergrabung der inneren Sicherheit des Staates" festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Oppositionsbewegung "Dynamique Mgr. Kpodzro", der die Politikerin angehört, verfolge Pläne zur "Destabilisierung des Landes", sagte der Staatsanwalt Essolissam Poyodi in einer Fernsehansprache. Entsprechende Dokumente seien bei Ermittlungen entdeckt worden. Ein weiterer Oppositioneller der Bewegung war am Freitag festgenommen worden.

"Dynamique Mgr. Kpodzro" hatte zu einer Kundgebung am Samstag in Lomé aufgerufen. Die Opposition wollte gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl protestieren, die am 22. Februar in Togo abgehalten wurde. Die Regierung untersagte die Kundgebung wegen des Ansteckungsrisikos durch das Coronavirus.

Bei der Präsidentschaftswahl wurde Togos langjähriger Staatschef Faure Gnassingbé für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Die Opposition erhob Fälschungsvorwürfe.