Führender ostukrainischer Regionalpolitiker Kernes starb an Covid-19

Charkiws Bürgermeister spielte 2014 maßgebliche Rolle bei der Rettung des ukrainischen Staatswesens

Der legendäre Bürgermeister des ostukrainischen Charkiw, Hennadij (Gennadi) Kernes, ist am Donnerstag im Alter von 61 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Bürgermeisterwahlen im Oktober hatte der begnadete Rechtspopulist, der seit einem ungeklärten Attentat 2014 im Rollstuhl saß und gesundheitlich angeschlagen war, noch aus der Intensivstation einer Berliner Klinik gewonnen.

Mit dem Tod von Kernes verliert die Ukraine den letzten mächtigen ostukrainischen Amtsträger der alten Schule. Der Politiker jüdischer Abstammung, der seine postsowjetische Karriere im Umfeld des organisierten Verbrechens begonnen hatte, war 1998 in das Stadtparlament gewählt worden. Seine Sozialisierung auf den wilden Straßen von Charkiw konnte und wollte er dabei nicht verhehlen: 2007 wurde er in der russischsprachigen Welt durch ein YouTube-Video bekannt, in dem er einem politischen Mitstreiter Tipps für ein Werbevideo gab und dabei äußerst derb auf Russisch fluchte.

Seit 2010 amtierte Kernes als Bürgermeister, in der Verwaltung der zweitgrößten ukrainischen Staat erwies er sich als effektiver wie autoritärer Manager, der brutal gegen politische Gegner vorgehen ließ.

In den ukrainischen Geschichtsbücher wird aber insbesondere seine Rolle am 21. und 22. Februar 2014 eingehen: Nach dem Sieg des pro-europäischen Maidan in Kiew war der damalige Präsident Wiktor Janukowitsch nach Charkiw geflohen. Dort hätte bei einem Kongress der Eliten der Ost- und Südukraine ein Staat mit Janukowitsch als Präsidenten ausgerufen werden sollen. Doch ausgerechnet Janukowitschs langjähriger Mitstreiter Kernes machte nicht mit und spielte derart eine maßgebliche Rolle bei der Rettung des ukrainischen Staatswesens.

Mit dieser Entscheidung sorgte Kernes gleichzeitig aber auch für sein politisches Überleben und ermöglichte, dass er sowohl 2015 als auch 2020 als Bürgermeister im Amt bestätigt werden konnte. Freilich war er nach einem Schussattentat, das er im April 2014 nur knapp überlebte und dessen Hintergründe nie aufgeklärt wurden, nicht mehr ganz der Alte gewesen. Der vormals ambitionierte Hobbysportler konnte sich nur schwer damit abfinden, nunmehr vor allem aus dem Krankenbett zu regieren.