Führerscheinlos und mit gestohlenen Kennzeichen zur Werfener Polizei

30-Jähriger angezeigt

Ein 30-Jähriger ist am Donnerstagvormittag in einem Wagen mit gestohlenen Kennzeichen, aber ohne Führerschein seiner Ladung zur Einvernahme bei der Polizei Werfen (Pongau) nachgekommen. Eine gültige Lenkberechtigung hat der Mann seit 2018 nicht mehr. Er wurde angezeigt, die Kennzeichen sichergestellt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Auf der A10 (Tauernautobahn) zog unterdessen eine Zivilstreife der Salzburger Landesverkehrsabteilung am Vormittag einen 31-jährigen Raser aus dem Verkehr. Er wurde mit seinem Wagen im Zetzenbergtunnel, der zur Tunnelgruppe Werfen - Pfarrwerfen gehört, in einer 100-er-Zone in Richtung Villach mit 153 km/h erwischt.