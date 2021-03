Führerscheinloser Alko-Lenker verursachte Unfall im Pinzgau

Zwei 18-Jährige verletzt - Lenker gab sich bei Befragung als Beifahrer aus

Im Pinzgau ist ein 18-jähriger Autolenker, der laut Polizei keinen Führerschein besitzt, am Freitag kurz nach Mitternacht auf der B168 bei Mittersill von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen schlitterte über die Gleise der Pinzgaubahn und landete in einer Wiese. Der 18-Jährige und ein gleichaltriger Insasse wurden bei dem Unfall verletzt. Laut Polizei gab sich der Lenker bei der Befragung als Beifahrer aus. Der Pkw war nicht zum Verkehr zugelassen.

Die Rettung brachte die beiden Verletzten ins Krankenhaus nach Zell am See. Ein Alkomat-Test bei den Burschen ergab polizeilichen Angaben zufolge einen Wert über 1,2 Promille. An dem Wagen entstand ein Totalschaden.