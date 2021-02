Führungskräfte sorgen sich um Gesundheit der Mitarbeiter - Umfrage

Heimische Firmen blicken optimistisch in die Zukunft Die österreichischen Unternehmen haben das Stimmungstief hinter sich gelassen und blicken optimistisch in die Zukunft. Für Euphorie bestehe aber kein Grund, nach wie vor bereiten die hohen Staatsschulden und die Unsicherheiten bei den Energiepreisen Sorgen, so das Ergebnis einer Umfrage unter 200 Unternehmern für den Ernst & Young Vertrauensindex.