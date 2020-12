Fünf Jahre Pariser Klimavertrag - Laurent Fabius gelang Meisterstück

Mit harter Arbeit, Vertrauen, Ehrgeiz und drei Jahre Vorbereitung konnte Frankreichs Ex-Premierminister am 12. Dezember 2015 alle Einwände verstummen lassen

Am 12. Dezember jährt sich das Zustandekommen des Pariser Klimavertrags zum fünften Mal: Ende 2015 einigten sich fast alle Nationen der Welt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Mit ein Grund für das Zustandekommen war der Konferenzleiter, der damalige französische Außenminister Laurent Fabius: Harte Arbeit, Vertrauen und Ehrgeiz seien die ausschlaggebenden Faktoren für das Gelingen gewesen, sagte er in einem Web-Gespräch fünf Jahre später.

Drei Jahre vor Paris begann der inzwischen 74-jährige ehemalige Premierminister Frankreichs (1984 bis 1986) nach eigenen Angaben mit seinen diplomatischen Vorbereitungen für das zuvor gescheiterte Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll, sagte er im Online-Gespräch mit Monika Langthaler, Direktorin der die Schwarzenegger Climate Initiative. Nach fast zweiwöchigen Verhandlungen war es am 12. Dezember dann bei der COP21 tatsächlich soweit: "Ich sehe den Saal, die Reaktion ist positiv, ich höre keine Einwände", sagte Fabius und besiegelte die Einigung auf der UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris per Hammerschlag. Alle 195 beteiligten Staaten sagten einstimmig Ja zum Abkommen.

Fabius betonte die wichtige Rolle der Wissenschaft für die Überzeugungsarbeit und das so ermöglichte Zustandekommen: "Vor ein paar Jahren glaubten die Menschen noch nicht an die globale Erwärmung, erst die Arbeit der Wissenschaft hat es ermöglicht, dass eine Mehrheit erkannt hat, dass der Klimawandel zum einem eine Bedrohung ist, und zum anderen, dass diese Bedrohung menschgemacht ist."

Klar war zuvor, dass "selbst wenn das kleinste Land 'Nein' sagen würde, dass dann nichts geht", daher konnte die Entscheidung nicht in Paris selbst fallen, sondern drei Jahre Arbeit und diplomatisches Bemühen waren stattdessen notwendig. "Man musste jedem zuhören, denn man musste einen Kompromiss erreichen, auch wenn man nicht einer Meinung war" - und dieser Kompromiss wäre nicht möglich gewesen, wenn die Vertragspartner gedacht hätten, er hätte das fertige Abkommen bereits in der Tasche und würde es im letzten Moment hervor holen, scherzte Fabius. Dazu kamen der Ehrgeiz, keinen Minimalkompromiss eingehen zu wollen, "aber nichts kann die persönliche Note eines Gesprächs ersetzen", so Fabius weiter. Nur so könne man die Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und den NGOs auch überzeugen.

Eher mit Bedauern sieht Fabius die Gegenwart, denn die Mehrheit der Staaten zeigen vor allem Pläne die bis 2050 oder 2030 reichen. Hier brauche es besonders bei den kurzfristigen Zielen mehr "Action", denn auf einen längeren Zeitraum hin betrachtet sei der Klimawandel und seine Folgen weitaus dramatische als jene der Coronavirus-Pandemie. Beide Probleme hätten jedoch ähnliche Ursprünge, so Fabius in Anspielung auf die Globalisierung als "Brandbeschleuniger" - und so sollen auch zusammenhängende Lösungen gefunden werden: "Jede Regierung hat ihre Wiederbelebungspläne für die Wirtschaft, aber wenn diese Dollars, Euros oder Yens nicht auch gleichzeitig in eine emissionsarme Gesellschaft fließen, verlieren wir Zeit und Geld". Trotz allem sei Pessimismus nicht angebracht, denn da gelte das Sprichwort: "Halte dich von negativen Menschen fern. Sie haben ein Problem für jede Lösung."