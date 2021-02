Fünf Millionen zu holen - Vierfach-Jackpot im Lotto

Erst vier Sechser im heurigen Jahr

2021 zeigt sich weiterhin geizig: Bereits zum vierten Mal in Folge gab es bei der Ziehung im Lotto "6 aus 45" keinen Sechser, am kommenden Mittwoch geht es somit um einen Vierfach-Jackpot mit erwarteten rund fünf Millionen Euro. Damit gab es seit Jahresbeginn erst drei Runden mit insgesamt vier Sechsern, die dafür mit 1,8 bis fünf Millionen Euro gut dotiert waren.

Drei Spieler tippten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 44.400 Euro. Ein Salzburger, ein Wiener und ein win2day-User waren dabei jeweils per Normalschein erfolgreich. Bei LottoPlus war ein Wiener erfolgreich, er kassiert für seinen So losechster etwas 306.000 Euro. Den Joker-Jackpot knackten zwei Spieler aus Kärnten und Niederösterreich und erhalten rund 237.000 Euro.

Die Lotto-Quoten:

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.636.274,05 - 5,0 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 44.381,50 83 Fünfer zu je EUR 1.749,90 295 Vierer+ZZ zu je EUR 147,70 4.636 Vierer zu je EUR 52,20 6.189 Dreier+ZZ zu je EUR 17,60 75.340 Dreier zu je EUR 5,80 282.518 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 25 31 32 37 41 Zusatzzahl 26

Die LottoPlus Quoten:

1 Sechser zu EUR 305.876,50 73 Fünfer zu je EUR 981,40 3.463 Vierer zu je EUR 18,40 54.112 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 4 11 19 42 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Februar 2021

2 Joker EUR 237.355,20 18 mal EUR 8.800,00 115 mal EUR 880,00 1.168 mal EUR 88,00 11.876 mal EUR 8,00 118.135 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 9 6 3 3 1