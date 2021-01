Fünf Patienten eines Seniorenheims bei Rom an Monoxid gestorben

Sieben Personen schweben in Lebensgefahr

Fünf Senioren, die in seinem Altenheim in Lanuvio südlich von Rom lebten, sind am Samstag tot aufgefunden worden. Weitere sieben ältere Menschen wurden in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert und schweben in Lebensgefahr berichtete die Feuerwehr. Vermutet wird eine Kohlenmonoxid-Vergiftung, ausgelöst durch einen Defekt im Heizungssystem.

Die toten Senioren wurden am Vormittag von einem Mitarbeiter der Einrichtung entdeckt. Die noch lebenden Patienten des Heims waren ohnmächtig.