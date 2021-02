Fünf-Sterne-Aktivisten stimmen über Beteiligung an Kabinett Draghi ab

Online-Befragung am Mittwoch und Donnerstag - Hürde für Parteispitzen

Auf dem Weg zum Beitritt einer Regierung um Mario Draghi muss die Spitze der einst europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung eine wichtige Hürde bewältigen. Die Parteimitglieder stimmen am Mittwoch und Donnerstag mithilfe der Online-Plattform der Bewegung über eine mögliche Beteiligung der Gruppierung an einer Regierung Draghi ab. Vom Ergebnis der Befragung hängt ab, ob Italiens stärkste Einzelpartei ein neues Kabinett Draghi unterstützen wird.

Die Abstimmung ist von Mittwoch um 13 Uhr bis Donnerstag um 13 Uhr geplant, teilte die populistische Bewegung auf ihrem Blog mit. Kurz darauf werde das Wahlergebnis verkündet. Stimmberechtigt sind lediglich Parteiaktivisten, die seit mindestens sechs Monaten auf der Internet-Plattorm "Rousseau" eingeschrieben sind. Auf weniger als 100.000 Personen wird die Zahl der stimmberechtigten Aktivisten geschätzt, circa die Hälfte werden sich voraussichtlich an der Befragung beteiligen.

"Unsere Aktivisten werden das letzte Wort über unsere Beteiligung an einer Regierungskoalition haben", verlautete aus dem 5-Sterne-Gremium. Sollten sich die wahlberechtigten Aktivisten gegen den Beitritt der Gruppierung in eine Koalition um Draghi aussprechen, wäre dies ein schwerer Schlag für die Parteispitze, die seit 2018 kontinuierlich in der Regierung sitzt und das auch bis Ende der Legislaturperiode 2023 bleiben will.

Die systemkritische Partei, die noch vor Jahren politische Allianzen mit Traditionsparteien entschieden ablehnte, ist in den vergangenen drei Jahren große Kompromisse eingegangen, indem sie zuerst mit der Lega und danach mit den ursprünglich zum Erzfeind erklärten Sozialdemokraten regierte. Die Anhänger nun zu überzeugen, dass die Regierung Draghi der einzige Weg für die Partei ist, um weiterhin in Rom mitreden zu können, ist ein wahrer Drahtseilakt für die Spitze der Bewegung, die laut Umfragen gegenüber 2018 die Hälfte ihrer Stimmen verlor und bei Wahlen derzeit auf lediglich 15 Prozent der Stimmen kommen würde.

Die Fünf-Sterne-Spitze bemühte sich daher bis zuletzt, eine dritte Regierung unter dem parteilosen Juristen Giuseppe Conte auf die Beine zu stellen, der Italien seit Juni 2018 regierte und ursprünglich als Kompromisskandidat von der Fünf-Sterne-Bewegung nominiert worden war. Nachdem Verhandlungen für eine Neuauflage der Regierung Conte scheiterten, scheint für die Cinque Stelle der Beitritt zu einem Kabinett Draghi die einzige Lösung zu sein, um bis zum Ende der Legislaturperiode in zwei Jahren weiterhin ein Mitspracherecht zu haben.

Die Fünf-Sterne-Bewegung versteht sich seit jeher als basisdemokratisches Gegenmodell zu den etablierten Parteien. Deshalb werden Entscheidungen nicht auf Parteitagen von Delegierten und Vorständen getroffen, sondern mittels Konsultationen im Internet. Dabei greift die Bewegung auf die Online-Plattform "Rousseau" zurück, die von der privaten Internetgesellschaft "Casaleggio Associati" betrieben wird. Chef des Unternehmens ist Davide Casaleggio, Sohn des Firmengründers Gianroberto Casaleggio, der 2016 mit 61 Jahren verstarb.