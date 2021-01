Fünf-Sterne-Bewegung warnt vor Neuwahlen in Italien

Vor heikler Justiz-Abstimmung im Senat

Die Fünf-Sterne-Bewegung, die stärkste Partei im italienischen Parlament, warnt vor einer neuen Regierungskrise. "Entweder wir finden in den nächsten Tagen eine solide Mehrheit, oder wir schlittern in Richtung Neuwahlen", warnte Außenminister Luigi Di Maio, Spitzenpolitiker der Fünf Sterne, im Interview mit dem Sender RAI 3 am Sonntag.

Die Regierung fiebert einer am Mittwoch geplanten Abstimmung im Senat zur Justizpolitik entgegen. Erwartet wird, dass die vergangene Woche aus der Regierungskoalition ausgetretene Partei Italia Viva um Ex-Premier Matteo Renzi gegen einen von Justizminister Alfonso Bonafede vorgestellten Bericht mit Reformvorschlägen im Justizbereich stimmt. Die Gefahr ist eine Niederlage der Regierung im Senat, wo der parteiunabhängige Premier Giuseppe Conte nur über eine hauchdünne Mehrheit verfügt.

Der Regierungschef hatte erst am Dienstag mit Mühe eine Vertrauensabstimmung im Senat überstanden, doch ob sein Kabinett mit einer knappen Mehrheit weiterhin regierungsfähig ist, bleibt abzuwarten. Hintergrund des Austritts von Italia Viva aus der Regierungskoalition war ein Streit über den Einsatz von EU-Hilfsgeldern in der Corona-Pandemie.

Di Maio warnte, dass im Fall von Neuwahlen die Hilfsgelder aus Brüssel, die Impfkampagne sowie der Wirtschaftsaufschwung Italiens gefährdet seien. Die Abstimmung über den Bericht von Justizminister Bonafede sei de facto ein Votum über die Regierung. "Wenn es politische Kräfte gibt, die diese Regierung unterstützen wollen, können wir weitermachen, doch wenn dieses Kabinett dahinsiecht, bin ich der erste, der Neuwahlen fordert", sagte Di Maio.

Der 56-jährige Ministerpräsident Conte erhielt am Dienstag im Senat 156 Ja- und 140 Gegenstimmen. Er muss jetzt aber schauen, ob sich mithilfe liberal- und europaorientierter Parlamentarier oder mithilfe Oppositionsparteien eine Gruppe von "Nothelfern" bilden kann, die sein Kabinett längerfristig und fix unterstützt, und so Italien vorgezogene Parlamentswahlen in Zeiten der Pandemie erspart bleiben. Derzeit wird Conte von der Fünf-Sterne-Bewegung, von den Sozialdemokraten (PD) und von der linken Kleinpartei Liberi e uguali (Frei und gleich) unterstützt.