Fünf Tote bei Hubschrauber-Absturz in Kuba

Maschine zerschellte an Berg im Osten des Karibikstaates

Beim Absturz eines Hubschraubers in Kuba sind am Freitag alle fünf Insassen ums Leben gekommen. Der Helikopter sei im Osten des Landes gegen einen Berg geprallt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Es seien Untersuchungen zur Unglücksursache eingeleitet worden. Angaben zur Identität der Opfer machte das Ministerium nicht.

Der Hubschrauber war den Angaben zufolge auf dem Weg von Holguin nach Guantanamo. Die Region ist vor allem bekannt wegen des berüchtigten US-Gefangenenlagers auf einem Marinestützpunkt in der Bucht von Guantanamo.

Zuletzt hatte sich in Kuba im Mai 2018 ein schweres Flugunglück ereignet. Damals stürzte eine Boeing 737-200 kurz nach dem Start in Havanna ab. 112 Menschen starben. Im April 2017 waren beim Absturz eines kubanischen Militärflugzeugs in der Region Artemisa im Westen des Karibikstaates acht Soldaten ums Leben gekommen.