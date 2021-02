Fünf tote Kinder: Mord-Anklage gegen Solinger Mutter fertig

Zur Tatzeit 27-Jährige soll ihre Kinder im vergangenen Jahr betäubt und erstickt haben

Die Anklage wegen fünffachen Mordes gegen die Mutter, die in Solingen in Nordrhein-Westfalen fünf ihrer sechs Kinder umgebracht haben soll, ist fertig. Das teilte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Der Verteidiger der Frau sei darüber informiert worden. Die zur Tatzeit 27-Jährige habe ihre Kinder den Ermittlungsergebnissen zufolge erst betäubt und dann erstickt.

Ob die Beschuldigte zur Tatzeit vermindert schuldfähig war, stehe noch nicht fest. Sie habe sich zunächst nicht von einem Psychiater begutachten lassen wollen. Dies solle nachgeholt werden. Zunächst muss das Wuppertaler Landgericht über die Zulassung der Anklage entscheiden. Dort bestätigte ein Sprecher den Eingang der Anklage zunächst nicht.

Die fünf toten Kinder waren am 3. September vergangenen Jahres entdeckt worden. Ihre Mutter hatte sich nach der Tat im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen, aber schwer verletzt überlebt. Der Haftbefehl wegen Mordverdachts war ihr in einer Klinik am Krankenbett verkündet worden. Der Verteidiger der Frau war am Freitag für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.