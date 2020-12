Fünf Verletzte bei Pkw-Zusammenstoß in Tirol

80-jähriger Deutscher war auf Gegenfahrbahn geraten

Ein Zusammenstoß zweier Pkw hat Samstagnachmittag in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) fünf Verletzte gefordert. Laut Polizei geriet ein 80-jähriger Deutscher auf der Hochkönigstraße (B 164) mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 36-jährigen Landsmannes zusammen. Die beiden Lenker, die Ehefrau des 36-Jährigen sowie dessen beide Töchter wurden dabei verletzt.

Der 80-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen, die übrigen Verletzten mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B164 wurde bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Aufräumungsarbeiten kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.