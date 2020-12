Fünffachjackpot: Sieben Millionen Euro "Weihnachtsgeld"

Solo-Joker mit 287.400 Euro in Kärnten

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0174 vom 21.12.2020 muss es im Untertitel richtig heißen: "Solojoker in KÄRNTEN" (nicht: in Wien). Die Österreichischen Lotterien haben ihre Angaben berichtigt. ---------------------------------------------------------------------

Ein Weihnachtsgeld von sieben Millionen Euro winkt bei einem Solo-Haupttreffer im Lotto "6 aus 45": Nach einer weiteren Sechser-Pleite geht es bei der Ziehung am Mittwoch um einen Fünffachjackpot.

Es ist der fünfte Fünffachjackpot in diesem Jahr, berichteten die Lotterien. Diese endeten unterschiedlich: Einmal gab es einen Solo-Sechser in Niederösterreich, einmal teilten sich ein Tiroler und ein Steirer die Summe, zweimal entwickelte sich der fünffache zum Sechsfachjackpot weiter.

Die Lotterien rechnen mit rund sieben Millionen Tipps. Diese werden auf etwa 1,5 Millionen Wettscheinen bis zum Annahmeschluss am Mittwoch, 18.30 Uhr, abgegeben.

Beim Joker gab es bei der Sonntagsziehung einen Sologewinn. Ein Kärntner erhält mehr als 287.400 Euro.

Fünffach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.372.211,46 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 69.716,10 163 Fünfer zu je EUR 1.399,70 437 Vierer+ZZ zu je EUR 156,60 8.680 Vierer zu je EUR 43,80 10.770 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 138.303 Dreier zu je EUR 4,90 381.506 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20