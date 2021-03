Für Astronautin Cristoforetti ist die ISS wie zweites Zuhause

Bronze für Görgl im RTL - Rebensburg gewann Elisabeth Görgl hat im über zwei Tage ausgetragenen Olympia-Riesentorlauf der Damen in Whistler die Bronzemedaille für Österreich gerettet. Gold ging etwas überraschend an die 20-jährige Deutsche Viktoria Rebensburg, Silber mit nur 4/100 Sekunden Rückstand an die Slowenin Tina Maze. Für das ÖOC war es die elfte Medaille bei den Winterspielen in Kanada und die zweite für Görgl nach Abfahrtsbronze.