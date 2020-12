Für Kärntner Regierungskoalition war 2020 ein Jahr im Krisenmodus

Kaiser: Haben Herausforderungen gut bewältigt - Gruber sieht gute Zusammenarbeit

Die Chefs der Kärntner Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP, Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber, haben am Mittwoch eine Bilanz des zu Ende gehenden Jahres 2020 gezogen. Für die Landesregierung sei es ein Jahr im Krisenmodus gewesen, praktisch alle Themenbereiche seien von der Corona-Pandemie überschattet gewesen, sagte Kaiser. Einig waren sich beide, dass die Zusammenarbeit zwischen den Parteien trotz teils unterschiedlicher Auffassungen gut funktioniert habe.

Dissens war eigentlich nur bei einem Punkt erkennbar, als bei der online geführten Pressekonferenz die Sprache auf das Thema Corona-Impfung kam. Kaiser verteidigte die Entscheidung des Landes, am symbolischen Impfauftakt am 27. Dezember nicht mitgemacht zu haben. Man habe entschieden, zuerst Aufklärungsarbeit zu leisten, das sei im Gange. Dazu würden die Einverständniserklärungen eingeholt, man starte am 5. Jänner in vier Heimen in vier verschiedenen Bezirken. Außerdem habe man durchgesetzt, dass auch jene Menschen, die die Impfungen durchführen, selbst immunisiert werden. Gruber erklärte, er hätte den erstmöglichen Termin am 27. Dezember genutzt, er sehe es als eine historisch vertane Chance. Gleichzeitig meinte er, man brauche "über diese vergossene Milch nicht weiter zu diskutieren, weil es ist schon vorbei".

Ansonsten gab man sich koalitionär harmonisch, man habe eine ganze Reihe von Themen abgearbeitet, wenngleich die Arbeit stark von der Pandemie beeinflusst gewesen sei. Kaiser und Gruber zählten eine ganze Reihe von Förderaktionen auf, mit denen die am stärksten von der Krise betroffenen Menschen, Firmen und Institutionen unterstützt worden seien. Darüber hinaus sei im Wohnbau ebenso viel geschehen wie beim Breitbandausbau. Man investiere in Infrastruktur, was sowohl Arbeitsplätze sichere als auch der Bevölkerung zugutekomme. Es sei auch gelungen, den Standort Kärnten nach außen hin zu vermarkten, diese Bemühungen sollen fortgesetzt werden.