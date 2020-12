Für Kindsmord verurteilter Mafioso in Italien erneut verhaftet

Mann hatte sich nach Freilassung wieder der Mafia angeschlossen

Ermittler in Italien haben einen Mafia-Kriminellen, der an einem grausamen Kindsmord in den 1990er-Jahren beteiligt gewesen sein soll, erneut festgenommen. Der Mann sei verhaftet worden, weil er sich nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis wieder der Mafia in der sizilianischen Hafenstadt Trapani angeschlossen habe, teilte die Anti-Mafia-Polizei am Freitag mit.

Der Mafioso war Ende 1997 schon einmal für zehn Jahre ins Gefängnis gewandert. Damals saß er für seine Rolle im Mord an einem zwölf Jahre alten Buben ein - einem der grausamsten Verbrechen in der Geschichte der Cosa Nostra. Der Mann sei im November 1993 bei der Entführung des Kindes dabei gewesen, hieß es in der Mitteilung. Der Bub war damals zunächst 26 Monate gefangen gehalten und später ermordet und sein Körper in Säure aufgelöst worden.

Mit der Aktion hatte die Cosa Nostra Rache an dem Vater des Kindes, einem ehemaligen Mafioso, geübt, weil dieser mit der Polizei kooperiert hatte.