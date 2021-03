Fusionspartner Fiat Chrysler und PSA fuhren 2020 Gewinne ein

Fiat will Chrysler-Anteil im vierten Quartal auf 51 Prozent erhöhen Der italienische Autobauer Fiat will seinen Anteil am US-Partner Chrysler im vierten Quartal auf 51 Prozent aufstocken. Dies berichtete Fiat-Geschäftsführer Sergio Marchionne bei der Vorstellung des neuen Fiat-Modells Lancia Ypsilon am Mittwoch in Turin. Zuletzt hatten die Italiener ihren Chrysler-Anteil auf 46 Prozent erhöht.