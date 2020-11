Fußball: 4 Ukraine-Nationalteam-Spieler positiv auf Corona getestet

Plus Manager - Vor Nations-League-Duell mit Deutschland

Vier Spieler und der Manager der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft sind am Vortag des Nations-League-Spiels gegen Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der ukrainische Verband am Freitag mit. Ob die Partie am Samstag (20.45 Uhr) wie geplant stattfinden kann, war vorerst unklar. Die UEFA-Regularien sehen vor, dass das Spiel stattfindet, sofern die Ukraine zwölf Feldspieler und einen Torhüter zur Verfügung hat.

Die Entscheidung über eine mögliche Quarantäne für das ganze Team liegt allerdings beim Gesundheitsamt Leipzig. Die Mannschaft der Ukraine soll am Samstag gegen 14.00 Uhr nochmals getestet werden. Kann sie nicht antreten, würde der deutschen Auswahl vermutlich der Sieg am Grünen Tisch zugesprochen werden.

"Wir sind heute zum Training angekommen. Diese vier Spieler blieben im Hotel, sie sind isoliert. Morgen wartet ein weiterer Test auf uns. Bisher warten wir auf Informationen über das Spiel, insbesondere von der UEFA", wurde Ukraine-Teamchef Andrej Schewtschenko auf der Verbandsseite zitiert. Bei den Spielern von Österreichs EM-Gruppengegner handelt es sich demnach um Andrej Jarmolenko, Viktor Tsigankow, Viktor Kowalenko und Sergej Sidortschuk.