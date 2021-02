Fußball: Admira will "Rote Laterne" an Altach weitergeben

Südstädter bei Heimsieg an Vorarlbergern vorbei - Neuzugänge Carando und Subotic fehlen ebenso wie Sax

Die Admira hat im Kellerduell der Fußball-Bundesliga den Sprung weg vom Tabellenende anvisiert. Holen die Südstädter am Mittwoch (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SCR Altach die erhofften drei Zähler, reichen sie die "Rote Laterne" an die Gäste aus Vorarlberg weiter. Diese hatten zuletzt ihr Erfolgserlebnis mit einem 2:1-Heimsieg über Sturm Graz. Trainer Alex Pastoor richtete deshalb eine Forderung aus: "Die Spieler sollen beweisen, dass das keine Eintagsfliege war."

Altach machte auch durch die Neuzugänge Schlagzeilen. Der argentinische Stürmer Danilo Carando wird in Maria Enzersdorf aber ebenso wenig zu sehen sein wie Innenverteidiger Neven Subotic. Beide haben noch Trainingsrückstand, wie Pastoor berichtete. Vom erfahrenen Duo erwartet sich der Niederländer im Saisonverlauf aber eine nachhaltige Qualitätssteigerung.

Caranado bringe tolle Stimmung in die Mannschaft. "Er ist ein Typ, der die anderen mitziehen kann." Subotic sei vor allem für die jungen Spieler ein wichtiger Mann. "Er gibt dir Sicherheit", sagte Pastoor über den ehemaligen Dortmund-Verteidiger. Auch ohne das Duo soll in der Südstadt Zählbares mit auf die lange Heimreise genommen werden. All zu viel Bedeutung wollte Pastoor der Partie aber nicht zumessen. "Das Spiel morgen entscheidet nicht die Saison", meinte er. Trotzdem wolle man die Zähler natürlich einfahren.

Die Statistik sagt, dass die Altacher den ersten Saisonvergleich nach einem Schlagabtausch mit 4:2 gewonnen haben. Die Niederösterreicher waren dabei nach einer frühen Roten Karte schon nach zwei Minuten dezimiert, auf beiden Seiten musste dann jeweils noch ein weiterer Akteur vorzeitig vom Feld. Vor dem Erfolg waren die Rheindörfer gegen die Admira aber siebenmal in Folge sieglos vom Feld gegangen.

Einen Dreier würden die Südstädter auch am Mittwoch gerne mitnehmen. Auch bei ihnen wird der jüngste Neuzugang fehlen. Der von der Austria zurückgeholte Max Sax ist nach einer bei den Wienern erlittenen Blessur noch nicht voll fit. Maximilian Breunig (Oberschenkel) und Marcus Maier (Mittelhandbruch) sind fraglich.

Trainer Damir Buric ortete die Altacher von der Qualität her nicht am vorletzten Tabellenplatz. "Doch sie haben Probleme und stecken hinten drinnen. Das wollen wir ausnützen und unser Spiel durchziehen", sagte der Kroate. Er erwartete ein von Taktik und Zweikämpfen geprägtes Duell und kündigte an: "Wir sind voll fokussiert."