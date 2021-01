Stürmer Sergio Aguero steht dem englischen Spitzenclub Manchester City bis zu zehn Tage nicht zur Verfügung. Wie Trainer Pep Guardiola am Dienstag verkündete, kann der Fußball-Nationalspieler aus Argentinien seine Selbst-Isolation regelkonform erst "nach neun oder zehn Tagen" beenden. Damit verpasst er definitiv die Liga-Partien gegen Brighton am Mittwoch und Crystal Palace am Sonntag. Aguero hatte engen Kontakt mit einer Personen gehabt, die an Covid-19 erkrankt ist.