Fußball: Ajax-Goalie Onana ein Jahr wegen Dopings gesperrt

Ajax-Tormann Andre Onana ist vom Europäischen Fußballverband (UEFA) für zwölf Monate wegen Dopings gesperrt worden. Das gab Ajax Amsterdam am Freitag bekannt. Der 24-jährige Kameruner wurde am 30. Oktober 2020 positiv auf das auf der Dopingliste stehende Medikament Lasimac getestet. Für Onana bedeutet die Sperre auch einen Rückschlag in der Karriereplanung. Er strebt für den Sommer den Schritt zu einem europäischen Großclub an, Borussia Dortmund soll Interesse bekundet haben.

Für Ajax reißen damit die Negativschlagzeilen nicht ab, nachdem die Niederländer erst kürzlich vergessen hatten, ihren neuen Stürmer Sebastien Haller für die Europa League zu melden.