Al Ahly Kairo hat sich am Freitag dank eines 2:1-Erfolgs über den Stadtrivalen Zamalek den Titel in der afrikanischen Fußball-Champions-League gesichert. Dank eines Treffers von Mohamed Magdi schraubte der Rekord-Gewinner vor leeren Rängen die Zahl seiner CL-Siege auf neun. Das Finale war erstmals in nur einem Match entschieden worden.