Fußball: Altach nach 0:4-Heimdebakel 2 - Meinungen

Stimmen zum Bundesliga-Spiel SCR Altach - SKN St. Pölten (0:4):

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Wir haben organisiert angefangen, haben zu wenig Fußball gespielt, aber waren defensiv okay. Nach der Verletzung von Anderson hat sich bis auf die Namen nichts geändert. Beim ersten Tor haben wir den zweiten Ball nicht genommen, das Mittelfeld hat da schlecht gespielt. Und nach der Roten Karte hat sich niemand mehr getraut, etwas zu bewegen. Jeder schaut nur auf sich. Vor der Pause habe ich eine Mannschaft gesehen, die alles versucht hat, aber in der zweiten Halbzeit gab es bei uns so viele persönliche Fehler. Beim 0:2 müssen sie zum Beispiel nur den Ball wegschießen, aber das passiert einfach nicht. Wenn wir nach der Roten Karte volles Rohr gehen würden, wär da auch noch etwas möglich gewesen. Wir sind einfach nicht als Mannschaft aufgetreten."

Robert Ibertsberger (SKN-Trainer): "Wir sind auf jeden Fall zufrieden, dass wir einen Dreier eingefahren haben, und die vier Tore sind auch gut für unser Torverhältnis, das wir wieder etwas korrigieren mussten. In der ersten Halbzeit hatten wir noch nicht so den Zugriff aufs Spiel, auch nicht in Überzahl. Das haben wir dann nach der Pause verbessert, und unsere Spielweise war dann auch um einiges besser. Darum glaube ich auch, dass der Sieg in dieser Höhe in Ordnung geht."