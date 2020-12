Fußball: Altach tauchte mit 4:1 gegen dezimierte Rieder - Meinungen

Meinungen zum Spiel zwischen Ried und Altach (1:4):

Gerald Baumgartner (Ried-Trainer): "Zwei Dinge ärgern mich vor allem: die Gelb-rote Karte, da hätte man etwas Fingerspitzengefühl walten lassen können. Aber Lackner ist ein routinierter Spieler, so etwas darf ihm nicht passieren. Und die Situation vor dem zweiten Gegentor, das Foul an Grüll, hätte man pfeifen können. Das 2:1 hat den Altachern Selbstvertrauen gegeben, und sie haben es gut nach Hause gespielt. In der zweiten Hälfte waren wir lange Zeit knapp an der Führung dran, den Ausschluss haben wir über weite Strecken gut verarbeitet. Der Kampf ums Leben in der Liga wird beinhart, aber das haben wir vorher gewusst." Zum Schiedsrichter: "Ein paar Sachen hätte er nicht so pfeifen dürfen. Der Druck ist nicht unbedingt größer geworden, wir wollen immer anschreiben."

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Von der Ordnung her haben wir ziemlich viel richtig gemacht. Mit dem Ball haben wir phasenweise gezeigt, dass wir zu wenig Selbstvertrauen haben, aber es gab auch ein paar gute Aktionen. Der Sieg war für uns super und hat natürlich auch mit der Gelb-roten Karte zu tun. Trotz des 4:1 haben wir nicht alles richtig gemacht. Mit einem Mann mehr hätten wir noch dominanter spielen müssen, das hat aber erst zum Schluss geklappt."