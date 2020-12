Fußball: Anti-Rassismus-Aktion in Frankreichs Top-Ligen angekündigt

Vor allen Spielen am Wochenende - "Rassismus aus der Gesellschaft verbannen"

In den beiden höchsten französischen Fußball-Ligen soll am Wochenende der Kampf gegen Rassismus symbolisch gestärkt werden. Vor allen Partien sollen sich die Teams um ein Banner mit der Aufschrift "Lasst uns weiter Fortschritte gegen Rassismus machen" versammeln. Das teilte die Ligue de Football Professionnel (LFP) am Mittwochabend mit.

"Rassismus muss aus der Gesellschaft und vom Fußballplatz verbannt werden. Alle rassistischen Handlungen müssen verurteilt und bestraft werden", hieß es in der Mitteilung.

Vorausgegangen war ein Vorfall im Champions-League-Spiel des französischen Meisters Paris Saint-Germain gegen Basaksehir aus Istanbul. Die Partie war am Dienstag wegen eines Rassismusvorfalls abgebrochen worden, nachdem der Vierte Offizielle den Istanbuler Co-Trainer Pierre Webo mit dem in Deutschland als "N-Wort" umschriebenen Begriff bezeichnet haben soll. Aus Protest hatten beide Mannschaften den Platz verlassen. Am Mittwochabend wurde die Begegnung fortgesetzt, Paris gewann 5:1.