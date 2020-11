Der argentinische Fußball-Rekordnationalspieler Javier Mascherano hat seine Karriere im Alter von 36 Jahren beendet. Der frühere Mittelfeldspieler des FC Barcelona, der sein Geld zuletzt in seiner Heimat bei Estudiantes de La Plata verdiente, bestritt von 2003 bis 2018 insgesamt 147 Länderspiele. Mit Barca gewann der "Jefecito" ("der kleine Chef") in acht Saisonen an der Seite von Landsmann Lionel Messi insgesamt 19 Trophäen, darunter 2011 und 2015 die Champions League.