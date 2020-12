Die argentinische Senatorin Norma Durango hat die Schaffung einer 1.000-Peso-Banknote (10,12 Euro) mit dem Konterfei des in der Vorwoche verstorbenen Fußball-Idols Diego Maradona angeregt. Auf der Rückseite soll auch Maradonas in die Sportgeschichte eingegangene "Hand Gottes" zu sehen sein. Durango präsentierte am Montag ihr Projekt dem Oberhaus.

Durango, Senatorin für die Provinz La Pampa, erklärte, dass die endgültige Entscheidung zu Beginn des kommenden Jahres in der Legislative fallen würde.