Der deutsche Fußball-Bundesliga-Club Arminia Bielefeld hat sich am Montag laut übereinstimmenden Medienberichten von seinem Trainer Uwe Neuhaus getrennt. Der Tabellen-16. stellte den 61-Jährigen nach nur einem Punkt aus den jüngsten fünf Spielen frei. Neuhaus war seit 2018 Trainer der Bielefelder, die er in seiner zweiten Saison im Vorjahr in die höchste Spielklasse geführt hatte. Wer bei der Arminia sein Nachfolger werden soll, war zunächst offen.