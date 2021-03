Fußball: Arminia Bielefeld entließ Trainer Uwe Neuhaus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nach Bestätigung durch Verein und mit Nachfolge-Favorit ---------------------------------------------------------------------

Der deutsche Fußball-Bundesliga-Club Arminia Bielefeld hat sich am Montag von seinem Trainer Uwe Neuhaus getrennt. Am frühen Abend bestätigte der Tabellen-16. diesbezügliche Medienberichte und stellte den 61-Jährigen nach nur einem Punkt aus den jüngsten fünf Spielen frei. Neuhaus war seit 2018 Trainer der Bielefelder, die er in seiner zweiten Saison im Vorjahr in die höchste Spielklasse geführt hatte

Nachfolger soll nach Informationen der Bielefelder Medien "Neue Westfälische" und "Westfalen-Blatt" Frank Kramer werden. Der Verein gab bekannt, darüber "zeitnah" informieren zu wollen.