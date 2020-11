Fußball: Arnautovic im ÖFB-Einsatzranking alleiniger Vierter

Nur Herzog, Polster und Hanappi mit mehr Länderspielen für Österreich

Marko Arnautovic hat sich mit seiner Rückkehr in die Startformation am Mittwoch in Wien gegen Norwegen im ewigen Einsatzranking der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft auf den alleinigen vierten Rang geschoben. Der 31-jährige Wiener hält nun bei 87 Länderspielen. Mehr Partien für Österreich haben nur Rekordmann Andreas Herzog (103), Toni Polster (95) und Gerhard Hanappi (93) bestritten.

Die Spieler mit den meisten Einsätzen im österreichischen Fußball-Nationalteam:

1. Andreas Herzog 103 Länderspiele 2. Toni Polster 95 3. Gerhard Hanappi 93 4. Marko Arnautovic 87 * 5. Karl Koller 86 . Aleksandar Dragovic 86 * * = Spieler noch im Nationalteam aktiv