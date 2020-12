Fußball: Arsenal beendete Negativserie ausgerechnet im London-Derby

Arteta: "Haben eine großartige Leistung gebracht" - Erster Sieg nach sieben sieglosen Ligaspielen - "Blues" verloren drei der jüngsten vier Ligaspiele - Coach Lampard "sehr enttäuscht"

Arsenal hat ausgerechnet im Derby gegen Chelsea möglicherweise eine Trendumkehr eingeleitet. Der 3:1-Heimerfolg über den Londoner Lokalrivalen in der 15. Runde der englischen Fußball-Premier-League am Stefanitag beendete eine Serie von sieben sieglosen Meisterschaftsspielen, in denen es gleich fünf Niederlagen gab. "Wir haben eine großartige Leistung und die drei Punkte gebraucht und meine Spieler haben es von Anfang an sehr gut gemacht", sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta.

Man habe nach zuvor vier sieglosen Pflichtspielen dank Treffern von Alexandre Lacazette (35./Elfmeter), Granit Xhaka (44.) und Bukayo Saka (56.) gegen eines der besten Teams der Liga "richtig überzeugend" gewonnen. "Wir haben gezeigt, dass wir gewinnen können, wenn wir unsere Topleistung abrufen. Können wir es alle drei Tage schaffen? Diese Frage müssen wir in den nächsten Wochen beantworten", meinte der Spanier.

Selbstvertrauen habe man mit dem ersten Sieg in der Liga seit 1. November gesammelt. Bereits am Dienstag wartet auf den Liga-15. mit dem Gastspiel bei Brighton and Hove Albion die nächste Aufgabe. Für Chelsea traf nur Tammy Abraham (86.), auch da Jorginho in der Nachspielzeit einen Elfmeter vergab. Damit verloren die "Blues" drei ihrer jüngsten vier Partien in der Premier League und hinken als Siebenter ebenfalls den Erwartungen hinterher.

"Ich bin sehr, sehr enttäuscht über die Art und Weise, wie wir die erste Halbzeit angegangen sind", sagte Chelsea-Trainer Frank Lampard. "Es geht nicht um Taktik oder Systeme. Es geht darum, ob die Spieler laufen, sprinten und ihre Teamkollegen unterstützen wollen. Oder möchten sie lieber joggen und sagen: 'Vielleicht muss ich nicht rennen' und dann diese Entscheidung statt der richtigen treffen." Ein Grund für die Misere ist auch, dass Timo Werner noch nicht so funktioniert, wie im Leipziger Dress. In den vergangenen zehn Pflichtspielen hat der 24-jährige Stürmer nicht getroffen.