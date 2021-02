Fußball: Arsenal verlor nach zwei Roten Karten in Wolverhampton

Ivanschitz für zwei Spiele gesperrt Mainz 05 muss in den kommenden zwei Partien auf Spielmacher Andreas Ivanschitz verzichten. Der Österreicher wurde am Dienstag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für seine Rote Karte in dem mit 0:2 verlorenen Spiel beim 1. FC Nürnberg gesperrt. Wie der DFB mitteilte, hat Ivanschitz dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.