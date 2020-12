Fußball: Atletico in Champions League in Salzburg wohl ohne Gimenez

Wegen Oberschenkelblessur

Atletico Madrid muss im für den Aufstieg ins Achtelfinale entscheidenden Gruppenspiel der Fußball-Champions-League bei Red Bull Salzburg am kommenden Mittwoch aller Voraussicht nach auf Jose Gimenez verzichten. Der 25-jährige Abwehrspieler hatte am Dienstag beim Heim-1:1 gegen Titelverteidiger Bayern München wegen einer Muskelblessur im Oberschenkel ausgewechselt werden müssen. Über die Ausfalldauer machten die Spanier keine Angaben.

Laut spanischen Medienberichten soll ein Comeback am 19. Dezember möglich sein. Damit würde der Innenverteidiger aus Uruguay auch das Derby bei Real Madrid am 12. Dezember verpassen. Salzburg muss zum Abschluss der Gruppe A in Wals-Siezenheim Atletico besiegen, um noch den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen.