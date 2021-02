Atletico Madrid hat am Samstag in der spanischen Fußball-Liga eine überraschende Heimniederlage kassiert. Der Hauptstadt-Club verlor gegen Mittelständler Levante nach Treffern von Jose Luis Morales (30.) und Jorge de Frutos (95.) mit 0:2. In den neun Runden zuvor hatte man acht Siege und ein Unentschieden geholt. Der Tabellenzweite Real Madrid würde mit einem Sieg im Abendspiel (21.00 Uhr) bei Real Valladolid bis auf drei Punkte an den Stadtrivalen herankommen.