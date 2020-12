Fußball: Atletico-Madrid-Stürmer Costa möchte Vertrag auflösen

Laut Bericht von "AS"

Atletico Madrids Diego Costa hat einem Bericht der Sportzeitung "AS" zufolge um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Der spanisch-brasilianische Stürmer habe der Zeitung bestätigt, dass er gerne zu einem anderen europäischen Verein wechseln würde, schrieb das Blatt am Montag weiter. Eigentlich läuft Costas Vertrag bis Ende Juni. Zu den möglichen Gründen spekulierte "AS", Atletico-Trainer Diego Simeone setze im Sturm vor allem auf Luis Suarez.

Bei einem Wechsel zu einem anderen Club könne Costa dort Stammspieler sein. Zu welchem Club Costa wechseln und wer ihn bei Atletico ersetzen könnte, blieb zunächst offen. Auch eine offizielle Bestätigung des Vereins lag nicht vor. Das Sportportal "Fichajes" spekulierte, Fenerbahce Istanbul könne Interesse an dem 32-Jährigen haben. Die Zeitung "El Mundo" schrieb, Costa werde nach einer möglichen vorzeitigen Auflösung seines Vertrages nach Brasilien fliegen, und dort Angebote europäischer Clubs abwarten.