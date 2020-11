Fußball: Aufsteiger Ried beendete Misere 2 - Meinungen

Meinungen zum Spiel zwischen Ried und Hartberg (2:0):

Gerald Baumgartner (Ried-Trainer): "Wir konnten die ganze Woche fast mit dem gesamten Kader arbeiten. Der Sieg war ein Ausdruck dieser Trainingswoche. Es ist ein Befreiungsschlag für uns alle. Wir können auf dieser Leistung aufbauen, wissen aber, dass wir noch einiges zu tun haben, und das werden wir auch tun. Wir müssen daran arbeiten, dass die Automatismen mehr greifen. Bei Hartberg haben wir heute gesehen, dass es bei denen schon funktioniert. Ich hoffe, dass wir bei den Corona-Tests stabil bleiben, damit der Konkurrenzkampf in der Mannschaft stärker wird."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Ried hat es in den entscheidenden Momenten besser gemacht als wir. Der Gegner hat aus wenig viel gemacht. Wir waren in der Defensive nicht so, wie man sein muss. Wir haben zweimal miserabel verteidigt. Wenn man solche Geschenke verteilt, darf man sich nicht wundern, wenn man verliert. Was wir an Tormöglichkeiten herausgespielt haben, ist positiv, war aber letztlich brotlose Kunst."