Fußball: Aufstiegsaspirant Bochum vermied Niederlage dank Zulj-Tor

Burgstaller traf für St. Pauli

Zwei Österreicher haben sich am Sonntag in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga in die Torschützenliste eingetragen. Robert Zulj bewahrte den VfL Bochum mit seinem Tor (84.) zum 1:1-Endstand gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen vor einer Niederlage. Guido Burgstaller brachte St. Pauli beim 2:0-Erfolg gegen Regensburg in der 27. Minute in Führung.

Nach vier Siegen in Serie hat Bochum im Aufstiegsrennen einen kleinen Rückschlag kassiert. Obwohl sie erstmals in diesem Jahr Punkte abgab, blieb die Mannschaft von Trainer Thomas Reis Tabellenzweiter, drei Punkte hinter dem Hamburger SV. Zulj scheiterte in der 66. Minute aus aussichtsreicher Position, rettete im Finish nach einem Freistoß per Kopf aber noch das Remis.

St. Pauli hat seinen Aufschwung fortgesetzt. Mit Dejan Stojanovic im Tor und Burgstaller im Angriff verließen die Hamburger nach dem zweiten Sieg nacheinander die Abstiegsplätze.