Fußball: Austria Klagenfurt holte Offensivmann von Bayerns Zweitteam

Schwede Timossi Andersson zuletzt an Helsingborgs verliehen

Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt hat auf Leihbasis bis Saisonende einen Angreifer vom Zweitteam von Bayern München verpflichtet. Der Schwede Alex Timossi Andersson ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Der 20-Jährige war 2018 nach München gewechselt, zuletzt aber an seinen Ex-Club Helsingborgs IF verliehen. Dort gelangen ihm in der vergangenen Saison in 28 Ligaspielen fünf Tore. Der Tabellenvierte aus Kärnten startet am Samstag beim SV Horn ins Zweitliga-Frühjahr.