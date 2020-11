Die Austria wird in den kommenden beiden Bundesliga-Spielen mit dem herzförmigen Wien-Wappen auf dem Trikot einlaufen. Gemäß dem Motto "Stärker als Hass" stehe man für den Zusammenhalt ein, schrieb der Club am Donnerstag in einer Aussendung. Das Sondertrikot, das in den Spielen gegen St. Pölten am Wochenende und dann im Derby gegen Rapid getragen wird, wird auch verkauft. Ein Teil der dabei erzielten Einnahmen wird an Hilfsorganisationen gespendet.